Названы сроки, когда украинцам ожидать перемен

Речь о внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева на всех видах и маршрутах.

Об этом говорится в соотвествующем распоряжении КГГА №2079 от 30 декабря 2020 года, пишет "Украинская правда". "Ноухау" появится в столице не ранее лета.

Так, этим распоряжением обязательное внедрение вышеупомянутой системы переносится до 1 июля 2021 года. Стоит отметить, сроки переносили уже несколько раз, до этого называлась дата 1 января.

Местные чиновники хотят ввести е-билет для того, чтобы избежать нецелевого использования бюджетных средств и для более эффективной организации трафика и точнейшего расчета суммы компенсаций перевозчикам.

Предполагалось, что оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью: KyivSmartCard; карточки метро; бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро); мобильных приложений: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard; разового билета с QR-кодом (бумажным или электронным, который можно приобрести в мобильном приложении или киосках).

Кроме данного новшества жителей столицы также волнует вопрос с возможным повышением тарифов на проезд в общественном транспорте. В настоящее время киевлян успокоили. По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, в первом квартале 2021 года цена на билет в общественном транспорте останется прежней. Однако, что будет в дальнейшем, покажет время - тарифы вполне могут вырасти.

"Окончательное решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 гривен. Объясняется со стороны перевозчиков достаточно просто - первое, реально есть уменьшение пассажиропотока по этим маршрутам, второе - с января увеличивается минимальная заработная плата, соответственно, это скажется на стоимости проезда", - заявил Бондаренко.

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