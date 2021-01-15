Погода в Украине 15 января будет снежной и по-зимнему холодной

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в Украину наконец-то придет настоящая зима со снегом и сильными морозами. Отмечается, что похолодает по всей территории страны и это только начало.

Холоднее всего, судя по свежему прогнозу, будет на Западе страны. Западные области уже днем почувствуют значительное похолодание. Днем температура воздуха там опустится до -8..-11. Снег будет идти и днем, и ночью во всех областях.

В центральных регионах будет немного теплее, но все так же морозно и снежно. Ожидается -5..-7 градусов и осадки. Только в Киеве температура опустится до -11 радусов.

Теплее всего будет в южных и восточных областях. На Востоке пройдет снег. Температура опустится до -2..-6 градусов. А вот на Юге страны снега не будет. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидается сухая погода. Температура воздуха будет находиться в районе -1 – 1 градусов.

Стоит отметить, что 16-18 января будет холодать. Осадков в ближайшие дни не ожидается, но столбики термометра опустятся до -20 градусов. Холоднее всего на протяжение этого времени будет в западных регионах.

Напомним, что синоптики экстренно предупредили украинцев об опасности, не выходите на улицу: "С 15 января...".

Как сообщала Politeka, лютая зима с морозами до -23 испытает Украину, но уже известна дата потепления: "Ослабление ожидается...".

Также Politeka писала, что мощные снегопады и лютые морозы надвигаются на Харьковщину, новые данные: "До -24 ожидается в....".