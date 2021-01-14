На який день випаде пік холодів

Повітряна маса арктичного походження почула прохання українців та завітає до країни з лютими морозами

Свіжий прогноз погоди оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Вже в ніч на 15 січня температура повітря знизиться до -5-12 градусів, а найхолодніше буде на Півночі.

На Сході синоптики прогнозують до -7, а на Півдні - від -1 до -4. А вже вдень завтра, 15 січня, стовпчики термометрів ще більше опустяться.

"Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4-11 градусів, на Півдні ще затримаються вищі градуси, 0,-3. На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний", - продовжила Діденко.

Синоптик також зазначила, що до кінця тижня в Україні стовпчики термометрів опустяться до -23 градусів, але заспокоїла, оскільки потепління та послаблення морозів очікується з 21 січня.

"У Києві п'ятниця буде холодною - одягайтеся дуже тепло. Очікується 10-12 градусів морозу. Вихідними та на початку наступного тижня, на Святвечір, на Водохреще, морози в столиці зміцніють до нічних -15-20 градусів", - додала Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди на завтра.

Раніше ми вже розповідали, що до України завітають потужні морози до -21, тому суспільство вже попередили, що через похолодання можуть не витримати комунікації.

Через це в будинках може пропасти світло, опалення і навіть вода.

Проблема в тому, що в Україні досі прокладають сталеві труби, тоді як у всіх розвинених країнах використовують пластик або кераміку.

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