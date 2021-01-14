Українців закликали залишатися вдома і не виходити на вулицю через наближення сильних морозів

Про це інформує прес-служба Укргідрометеоцентру.

За словами синоптиків, прихід похолодання українці почнуть відчувати на собі з 15 січня, а суворі морози вдарять вже 17-18 грудня.

У ці дні фахівці прогнозують морози до -15..-20 градусів. Тому синоптики просять українців залишатися вдома і не виходити без крайньої необхідності на вулицю.

"15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, в північних областях місцями до 21 градуса морозу, вдень до 10-16; 17-18 січня холодна погода збережеться. Одягайтеся тепло і без необхідності не виходьте на вулицю", - інформує прес-служба Укргідрометеоцентру.

Синоптик Наталка Діденко, у свою чергу, раніше розповідала, що повітря арктичного походження спровокує різке похолодання в Україні. А до 19 січня температура повітря становитиме до -20..-22 градусів.

Сьогодні, 14 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше Наталка Діденко попереджала, що з 14 Січня температура повітря поступово знижуватиметься і в нічний час сягатиме позначки в -20 градусів.

Пік морозів, за прогнозами авторитетних синоптиків, припаде на 18-19 січня, а українців вже попередили, що на тлі похолодання можуть не витримати комунікації, через що може зникнути світло і опалення.

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