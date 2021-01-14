Украинцев призвали оставаться дома и не выходить на улицу из-за приближения сильных морозов

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометеоцентра.

По словам синоптиков, приход похолодания украинцы начнут ощущать на себе с 15 января, а суровые морозы ударят уже 17-18 декабря.

В эти дни специалисты прогнозируют морозы до -15..-20 градусов. Поэтому синоптики просят украинцев оставаться дома и не выходить без крайней необходимости на улицу.

"15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, в северных областях местами до 21 градуса мороза, днем ​​до 10-16; 17-18 января холодная погода сохранится. Одевайтесь тепло и без необходимости не выходите на улицу", - информирует пресс-служба Укргидрометеоцентра.

Синоптик Наталья Диденко, в свою очередь, ранее рассказывала, что воздух арктического происхождения спровоцирует резкое похолодание в Украине. А до 19 января температура воздуха будет составлять до -20..-22 градусов.

Сегодня, 14 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что с 14 января температура воздуха постепенно будет снижаться и в ночное время будет достигать отметки в -20 градусов.

Пик морозов, по прогнозам авторитетных синоптиков, придется на 18-19 января, а украинцев уже предупредили, что на фоне похолодания могут не выдержать коммуникации, из-за чего может исчезнуть свет и отопление.

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