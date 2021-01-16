В субботу, 16 января, в Украину придут сильные морозы, кототрые в последующие дни только укрепятся

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, выходные в стране начнутся с морозной и солнечной погоды. Облачность и осадки в виде снега ожидаются только на Западе страны. На дорогах возможна гололедица.

По все территории Украины температура ночью опустится до -14…-20 градусов. Днем в среднем по стране ожидается от -9 до -14 градусов.

Теплее всего будет в оккупированном Крыму, где температура опустится только до -4…-6 градусов. В целом, в южных регионах температура будет держаться в пределах -5…-8 градусов.

А вот самы сильные морозы ожидаются в северных областях – в Чернигове и Сумах. Там температура опустится до -12…-14 градусов.

В Киев также придут морозы вплоть до -14 градусов, однако день будет без осадков. При этом, спасатели предупредили о возможной гололедице.

В свою очередь, спасатели ГСЧС также предупредили о резком похолодании с 15 по 18 января. Людям сообщили о том, что температура воздуха сильно упадет.

Синоптики предупреждают, что такие экстремальные для Украины температуры продержатся несколько дней.

Холоднее всего будет в воскресенье, 17 января, в некоторых регионах температура опустится до -28 градусов в ночное время.

Тяжелее всего придется жителям Севера и Востока Украины, на Западе и Юге также будут морозы, но не такие сильные.

Напомним, лютые морозы до -28 поиздеваются над украинцами, синоптики предупредили: "Самыми холодными будут дни с...".

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