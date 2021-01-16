"Холоднее всего будет в..."

Погода подготовила суровые подарки украинцам на завтра, 17 января

Свежий прогноз погоды в своем микроблоге опубликовала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что украинцам в воскресенье стоит готовиться к сильным морозам.

По прогнозу Натальи Диденко, в некоторых украинских регионах температура может достигать отметки в -30 градусов.

"Ближайшей ночью температура воздуха составит -17-23 градуса, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавской -22-28 градусов, возможно, местами до -28-30 градусов. Днем 17-го января в большинстве областей Украины ожидается-10 - 17 градусов", - предупредила синоптик своих подписчиков.

Немного теплее будет в западных областях и на Юге: ночью -9-15 градусов, днем -3-10 градусов (кроме Волыни и Ровенщины).

Что касается осадков, то снег возможен в Крыму и Приазовье. В Киеве завтра, 17 января, ночью до -20 градусов, а днем - от -13 до -15.

"Морозы в Украине продлятся до Ивана, до 20-го января. 21 января придет к нам другая воздушная масса, явно более теплая, поэтому метеозависимым людям - приготовиться, потому что прыжок будет значительным: от -20 градусов ночью до +1+3 градусов днем!",- положительно резюмировала Наталья Диденко в свежем прогнозе.

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