Погода в Україні 18 січня не зменшить темпи, продовжуючи лякати українців сильними морозами
Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, понеділок в Україні почнеться з мінусової температури по всій території країни. Морози не відступлять ще пару днів, зате опадів стане значно менше.
Так, у західних областях 18 січня буде морозно і сонячно. Температура повітря вдень досягне -11..-15 градусів тепла. У Закарпатській області буде трохи тепліше, там очікується -6..-8 градусів. Вночі морози в західних регіонах досягнуть -21 градуса.
У східних і південних регіонах буде тепліше, ніж на Заході. Вдень там очікується -9..-11 градусів. Вночі похолодає до -15 градусів.
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У центральних і північних областях в понеділок буде дуже холодно. Вдень стовпчики термометра опустяться до -12..-15 градусів, а вночі похолодає до -20 градусів. Найхолодніше цієї ночі буде в Сумській області. Там температура опуститься до -20..-22 градусів.
У Києві 18 січня буде дуже холодно. Вдень очікується -13..-15 градусів, а вночі до -19 градусів.
Варто відзначити, що серйозних опадів у понеділок не очікується. Тільки в деяких регіонах може пройти невеликий сніг.
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