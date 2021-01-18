Погода в Україні 18 січня не зменшить темпи, продовжуючи лякати українців сильними морозами

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, понеділок в Україні почнеться з мінусової температури по всій території країни. Морози не відступлять ще пару днів, зате опадів стане значно менше.

Так, у західних областях 18 січня буде морозно і сонячно. Температура повітря вдень досягне -11..-15 градусів тепла. У Закарпатській області буде трохи тепліше, там очікується -6..-8 градусів. Вночі морози в західних регіонах досягнуть -21 градуса.

У східних і південних регіонах буде тепліше, ніж на Заході. Вдень там очікується -9..-11 градусів. Вночі похолодає до -15 градусів.

У центральних і північних областях в понеділок буде дуже холодно. Вдень стовпчики термометра опустяться до -12..-15 градусів, а вночі похолодає до -20 градусів. Найхолодніше цієї ночі буде в Сумській області. Там температура опуститься до -20..-22 градусів.

У Києві 18 січня буде дуже холодно. Вдень очікується -13..-15 градусів, а вночі до -19 градусів.

Варто відзначити, що серйозних опадів у понеділок не очікується. Тільки в деяких регіонах може пройти невеликий сніг.

Нагадаємо, що екстремальні морози увірвалися в Україну, рятувальники зробили термінове попередження: де буде найхолодніше.

Як повідомляла Politeka, в Україну увірветься тепло, морозам доведеться відступити: "стовпчики термометрів покажуть...".

Також Politeka писала, що зима доб'є українців температурними гойдалками від -30 до +3, де очікувати погодного удару: "Людям приготуватися...".