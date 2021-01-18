Погода в Украине 18 января не сбавит темпы, продолжая пугать украинцев сильными морозами

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, понедельник в Украине начнется с минусовой температуры по всей территории страны. Морозы не отступят еще пару дней, зато осадков станет значительно меньше.

Так, в западных областях 18 января будет морозно и солнечно. Температура воздуха днем достигнет -11..-15 градусов тепла. В Закарпатской области будет немного теплее, там ожидается -6..-8 градусов. Ночью морозы в западных регионах достигнут -21 градуса.

В восточных и южных регионах будет теплее, чем на Западе. Днем там ожидается -9..-11 градусов. Ночью похолодает до -15 градусов.

В центральных и северных областях в понедельник будет очень холодно. Днем столбики термометра опустятся до -12..-15 градусов, а ночью похолодает до -20 градусов. Холоднее всего этой ночью будет в Сумской области. Там температура опустится до -20..-22 градусов.

В Киеве 18 января будет очень холодно. Днем ожидается -13..-15 градусов, а ночью до -19 градусов.

Стоит отметить, что серьезных осадков в понедельник не ожидается. Только в некоторых регионах может пройти небольшой снег.

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