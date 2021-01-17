В Україні очікуються сильні морози, але тепло незабаром повернеться знову
Аж до 20 січня в Україні продовжать триматися морози. У деяких областях температура повітря вночі буде складати до -22 градус. Повідомляється також, що протягом цих днів у деяких містах ще встигне випасти сніг. Але незабаром повернеться тепло.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Зокрема, 18-20 січня, в Україні вдень приморозить до -13 градусів, на півночі країни навіть до -16. У північних регіонах буде значно холодніше і вночі до -22. Хоча, за словами синоптиків, відчуватися буде як -24.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Комаров зі "Світ навиворіт" поділився своїм щастям, ведучого не впізнати: "Як я і просив..."
Каменських в ляльковому міні-бікіні блиснула сідницями, Полякова не стрималася: "Боже, яка..."
Скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "Всі учасниці відмовилися..."
Пишногруда "наречена" Харламова роздяглася до трусиків, хижо вигнувшись перед дзеркалом: "Пантера"
Але вже з 21 січня синоптична картина зміниться – по всій країні потеплішає. Наприклад, погода в Києві вчетверг обіцяє, що стовпчики термометрів покажуть вже 0... +2, а вночі до -9 градусів.
У центрі температура підвищиться від -1 до + 3 вдень, але вночі все так само холодно – до -12. Найтепліше буде на Заході: +2... +7 вдень, до -6 вночі і на півдні – близько +3 ... +6 і -2 відповідно. У північних і східних областях вдень прогнозують максимум -3 градуси, а вночі до -11, на сході -15.
До слова, за прогнозами Укргідрометцентру, 17-18 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської області відзначається сніголавинна небезпека (3 рівень).
А на дорогах в країні збережеться ожеледиця. У зв'язку з цим рятувальники просять водіїв дотримуватися швидкісного режиму і бути гранично обережними, уникаючи небезпечних маневрів на дорозі.
Нагадаємо, що зимова казка застала українців, неймовірні кадри.
Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.
Також Politeka писала, що лютий мороз зі снігом нагрянули в Карпати, все кругом білим біло.