В Украине ожидаются сильные морозы, но тепло вскоре вернется вновь

Вплоть до 20 января в Украине продолжат держаться морозы. В некоторых областях температура воздуха ночью будет составлять до -22 градусов. Сообщается также, что на протяжении этих дней в некоторых городах еще успеет выпасть снег. Но вскоре вернется тепло.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, 18-20 января, в Украине днем приморозит до -13 градусов, на севере страны даже до -16. В северных регионах будет значительно холоднее и ночью до -22. Хотя, по словам синоптиков, ощущаться будет как -24.

Но уже с 21 января синоптическая картина изменится – по всей стране потеплеет. Например, погода в Киеве вчетверг обещает, что столбики термометров покажут уже 0… +2, а ночью до -9 градусов.

В центре температура повысится от -1 до +3 днем, но ночью все так же холодно – до -12. Теплее всего будет на западе: +2… +7 днем, до -6 ночью и на юге – около +3… +6 и -2 соответственно. В северных и восточных областях днем прогнозируют максимум -3 градуса, а ночью до -11, на востоке -15.

К слову, по прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области отмечается снеголавинная опасность (3 уровень).

А на дорогах в стране сохранится гололедица. В связи с этим спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, избегая опасных маневров на дороге.

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