В українських Карпатах засипало снігом популярний гірськолижний курорт Драгобрат

У мережі з'явилося відео снігопаду, а також фото лижних трас, які готові зустрічати туристів.

Яскраві кадри у Facebook показав Василь Молдавчук (щоб подивитися відео досрольте до кінця сторінки).

Під час зйомок відео він утоочнив, що сніг мокрий, температура була близько 0 градусів. Але приємно, що добре сніжить, а не йде дощ. На трасу почало все більше виходити людей.

Крім того, він уточнив, що сніг пройшов вчора, а вранці схили були покриті білим килимом. Блогер каже, що снігу на курорті мало, що є великою проблемою для туристів, які не можуть повноцінно кататися на спусках.

Користувачі Мережі висловлювали задоволення від побаченого і писали про своє бажання приїхати в гори, щоб покататися на лижах або сноуборді.

"Супер", "зі святами, скоро будемо, сніжку побільше"," Давайте в гори", "неймовірна краса"," жодне відео не передає цієї краси, це треба бачити"," Давайте, до нас снігу вистачить для всіх", " Най Вам завжди сніжить на замовлення! Сезон триває хоч 6 місяців".

Нагадаємо, що аномальні холоди й снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.

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