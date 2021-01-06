В українських Карпатах засипало снігом популярний гірськолижний курорт Драгобрат
У мережі з'явилося відео снігопаду, а також фото лижних трас, які готові зустрічати туристів.
Яскраві кадри у Facebook показав Василь Молдавчук (щоб подивитися відео досрольте до кінця сторінки).
Під час зйомок відео він утоочнив, що сніг мокрий, температура була близько 0 градусів. Але приємно, що добре сніжить, а не йде дощ. На трасу почало все більше виходити людей.
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Крім того, він уточнив, що сніг пройшов вчора, а вранці схили були покриті білим килимом. Блогер каже, що снігу на курорті мало, що є великою проблемою для туристів, які не можуть повноцінно кататися на спусках.
Користувачі Мережі висловлювали задоволення від побаченого і писали про своє бажання приїхати в гори, щоб покататися на лижах або сноуборді.
"Супер", "зі святами, скоро будемо, сніжку побільше"," Давайте в гори", "неймовірна краса"," жодне відео не передає цієї краси, це треба бачити"," Давайте, до нас снігу вистачить для всіх", " Най Вам завжди сніжить на замовлення! Сезон триває хоч 6 місяців".
Нагадаємо, що аномальні холоди й снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.
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