В Украину после сильных морозов придет теплая и солнечная погода

Последние дни в Украине стояли непривычные для последних лет холода с температурой ниже -10 градусов. Однако, уже начиная с пятницы, 22 января, в страну придет резкое потепление. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, синоптики сообщают, что в пятницу украинцев ждет переменная облачность и отсутствие осадков. Небольшой мокрый снег и дождь возможны только на Закарпатье.

Ночью на Востоке страны сохранятся морозы до -5…-10 градусов. В центральных и северных областях, а также в Винницкой области ночью ожидается от -1 до -3 градусов. В остальных регионах ночные температуры будут держаться на уровне от 0 до +2 градусов.

Днем же средняя температура по стране поднимется до +2…+5 градусов. При этом в западных и южных областях воздух прогреется до +5…+10 градусов. Холоднее всего будет, в Донецке, Луганске, Чернигове и Сумах, где температура не превысит днем +4 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью сохранятся морозы от-1 до -3 градусов, а днем потеплеет до +2…+4 градусов.

Добавим, что ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что из-за оттепели по всей стране будет интенсивно таять снег, а также увеличится риск падения сосулек с крыш.

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