Температурные перепады, которые будут наблюдаться в ближайшие дни, могут привести к опасным последствиям
Следом за морозами в Украину идет потепление. В частности, по прогнозу Укргидрометцентра, 21 января ночью в Киеве ожидается 9-11 градусов мороза, днем около 0°. Температура ночью 22 января 1-6 градусов мороза, 23 января от 3 тепла до 2 мороза; днем 1-6 градусов тепла.
Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях будут массово образовываться ледяные сосульки. А с повышением температуры воздуха увеличивается риск их падения на прохожих, говорится в сообщении "Киевской службы спасения", передает Politeka.net.
Специалисты просят украинцев быть осторожными и соблюдать основные рекомендации, среди которых:
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- не заходите за пределы установленных ограждений. Там, где их нет, следует быть особенно внимательным и обращать внимание на наличие опасных ледяных образований на крышах домов;
- по возможности держитесь подальше (на расстоянии 3-5 метров) от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам;
- во время прогулок в парке, особенно с детьми, не рекомендуется находиться под деревьями, так как с них могут падать большие глыбы снега вместе с сосульками;
- владельцам автотранспорта не стоит парковать машины возле домов;
- если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум - ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать. Бежать тоже не стоит. Спасатели рекомендуют как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.
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