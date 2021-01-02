Погода в Украине 2 января заставит понервничать граждан, поскольку от обычной зимы не останется и следа

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.

В частности, без дождей останется жители западной Украины, где столбик термометра прогреется до 4-8 градусов со знаком «плюс». После захода солнца ожидается резкое похолодание, вплоть до -3 со знаком «минус».

Также дождей не будет на севере страны, где синоптики обещают от 2 до 6 тепла днем и около 0-2 выше нуля вечером. Дождей явно не будет, хотя небо затянут тучи.

Киевлян и жителей пригорода зима сегодня обрадует 4-6 градусами тепла и преимущественным солнцем. Вечером синоптики обещают от 0 до 2 тепла.

Похожая картина будет и в центральных областях, где воздух прогреется до 4-7 тепла, которые ночью сменят от 0 до 2 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность.

На юге Украины будет еще теплее, ведь воздух прогреется до 6-9 по Цельсию. После захода солнца убудет от 0 до 2 градусов тепла.

Без дождей останутся и жители востока Украины, правда будет не так тепло. Столбик термометра прогреется лишь до 2-4 градусов тепла днем, а ночью ожидается около 0-2 по Цельсию.

Теплее всего будет на территории аннексированного Крыма: от 9 до 11 тепла. Вечером будет от 1 до 2 по Цельсию. Дождей не предвидится.

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