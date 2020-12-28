До чого потрібно готуватися

Українці повинні бути обережні завтра, 29 грудня, через погіршення погодних умов

Таке попередження опублікувала прес-служба ДСНС.

Як попереджають синоптики, завтра, 29 грудня, сильний вітер очікується в Україні.

На тлі погіршення погодних умов у деяких регіонах навіть оголошено I рівень небезпеки, бо це може призвести до порушення руху на дорогах.

"29 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - попередили в прес-службі відомства.

Раніше ми розповідали, що погода завтра, 29 грудня, здивує українців.

За словами синоптика Наталії Діденко, в більшості регіонів буде плюсова погода, а на півдні потеплішає до +13 градусів.

Опади у вигляді дощу з мокрим снігом вірогідні у вівторок в західних областях і в північній частині. На решті території України переважатиме суха вітряна погода.

Погіршення погодних умов очікується і в Києві: вночі очікується дощ, а вдень, 29 грудня, потеплішає до +7 і буде суха погода.

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