Мощный циклон из Европы будет влиять на погоду в Украине

Такой прогноз погоды обнародовала Наталья Диденко.

По словам синоптика, завтра, 28 декабря, в Украине будет мощный ветер со скоростью до 25 м/с.

Жителям Востока пока рано расслабляться, поскольку в них до сих пор будет минусовая температура.

"Температура воздуха ночью еще побудет низковатой: 0-5 градусов мороза, на востоке до-6-9 градусов, на юге 0+3 градуса. Завтра днем в Украине ожидается 0+4 градуса, в западных областях и в Одесской области +5+9 градусов, в восточной части, Днепропетровской, Полтавской и Сумской-1-4 градуса", - говорится в свежем прогнозе погоды.

Дожди с мокрым снегом пройдут в большинстве регионов Правобережной Украины, а в других осадков не ожидается.

В Киеве 28 декабря также возможен дождь с мокрым снегом и гололед.

"В Киеве понедельник обещает быть с сильным юго-восточным ветром и с дождем, кое-где возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед. Погода - такая себе какабека, особенно для повышенного предпраздничного трафика на дорогах", - своеобразно подытожила Наталья Диденко в Facebook.

Ранее мы предупреждали, что уже 29 декабря в Украину вернется потепление, из-за чего столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Как утверждают в Укргидрометцентре, в этот день пасмурно будет только на северо-востоке, а на Закарпатье - дождь.

Напомним, что Погода "подмочит" украинцам новогоднее настроение, несладко будет и на Рождество

Как сообщала Politeka, Погода под конец года удивит "выходкой"

Также Politeka писала, что Антициклон мчится в Украину, в каких регионах ожидать погодного удара