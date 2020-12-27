Мощный циклон из Европы будет влиять на погоду в Украине
Такой прогноз погоды обнародовала Наталья Диденко.
По словам синоптика, завтра, 28 декабря, в Украине будет мощный ветер со скоростью до 25 м/с.
Жителям Востока пока рано расслабляться, поскольку в них до сих пор будет минусовая температура.
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"Температура воздуха ночью еще побудет низковатой: 0-5 градусов мороза, на востоке до-6-9 градусов, на юге 0+3 градуса. Завтра днем в Украине ожидается 0+4 градуса, в западных областях и в Одесской области +5+9 градусов, в восточной части, Днепропетровской, Полтавской и Сумской-1-4 градуса", - говорится в свежем прогнозе погоды.
Дожди с мокрым снегом пройдут в большинстве регионов Правобережной Украины, а в других осадков не ожидается.
В Киеве 28 декабря также возможен дождь с мокрым снегом и гололед.
"В Киеве понедельник обещает быть с сильным юго-восточным ветром и с дождем, кое-где возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед. Погода - такая себе какабека, особенно для повышенного предпраздничного трафика на дорогах", - своеобразно подытожила Наталья Диденко в Facebook.
Ранее мы предупреждали, что уже 29 декабря в Украину вернется потепление, из-за чего столбики термометров поднимутся до +13 градусов.
Как утверждают в Укргидрометцентре, в этот день пасмурно будет только на северо-востоке, а на Закарпатье - дождь.
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