Погода в Україні 27 грудня змусить громадян задуматися, оскільки про дощі з мокрим снігом можна буде забути

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Найбільше пощастить Західній Україні, де повітря прогріється до 1-4 градусів зі знаком «плюс». А ось вночі синоптики прогнозують різке похолодання, аж до 9 морозу. Дощів не очікується, а на небі буде мінімум хмар.

Схожа картина буде на півночі, правда там повітря прогріється до 2 тепла, а місцями можливі 1 морозу. Після заходу сонця стовпчик термометра опуститься до -3 зі знаком «мінус». Дощів не буде, а на небі буде максимально сонячно.

Українцям з центральних областей сьогодні варто очікувати 0-2 градусів тепла вдень, які вночі змінять менш комфортні 0-4 за Цельсієм. На вулиці буде сонячно, з невеликими хмарами.

Жителів приморських районів сьогодні грудень сьогодні порадує денними 0-3 градусами тепла. Ближче до вечора на вулиці буде прохолодно, близько -1 + 2 градусів. Чекати дощів явно не варто.

Східну Україну сьогодні зима накриє -1 + 2 градусами за Цельсієм. Увечері будуть невеликі заморозки у вигляді 1-3 морозу. На вулиці буде сонячно, місцями Хмари.

Жителів столиці та передмістя на вулиці буде близько -1+3 градусів за Цельсієм. А ось увечері синоптики попередили про заморозки: від 2 до 4 морозу. Правда, без опадів-сонце і невелика хмарність.

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