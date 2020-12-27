Погода в Украине 27 декабря заставит граждан задуматься, поскольку о дождях с мокрым снегом можно будет забыть

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.

Больше всего повезет западной Украине, где воздух прогреется до 1-4 градусов со знаком «плюс». А вот ночью синоптики прогнозируют резкое похолодание, вплоть до 9 мороза. Дождей не ожидается, а на небе будет минимум облаков.

Похожая картина будет на севере, правда там воздух прогреется до 2 тепла, а местами возможны 1 мороза. После захода солнца столбик термометра опустится до -3 со знаком «минус». Дождей не будет, а на небе будет максимально солнечно.

Украинцам с центральных областей сегодня стоит ожидать 0-2 градусов тепла днем, которые ночью сменят менее комфортные 0-4 по Цельсию. На улице будет солнечно, с небольшими тучами.

Жителей приморских районов сегодня декабрь сегодня порадует дневными 0-3 градусами тепла. Ближе к вечеру на улице будет прохладно, около -1+2 градусов. Ждать дождей явно не стоит.

Восточную Украину сегодня зима накроет -1+2 градусами по Цельсию. Вечером будут небольшие заморозки в виде 1-3 мороза. На улице будет солнечно, местами облака.

Жителей столицы и пригорода на улице будет около -1+3 градусов по Цельсию. А вот вечером синоптики предупредили о заморозках: от 2 до 4 мороза. Правда, без осадков – солнце и небольшая облачность.

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