Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий по всей Херсонской области

Уже сейчас можно точно сказать, что в известный украинский курорт в Херсонской области - Геническ пришла настоящая зима. Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видео снега, ведь осадки сюда добираются не каждый год.

Всю ночь над городом кружила метель, и к утру все улицы засыпало снегом. Сугробы украшали каждую лавочку и качелю на детских площадках.

Украинцы в комментариях под снимками радуются снегопаду и выражают общее мнение - "фото невероятно красочные".

"Какая красота!", "С первым снегом, Геническ !!!", "Аж не вериться очень давно так засыпало", "Да.... зимой Геническ не узнать!", "Мой белый город ты цветок из камня", "Геническ зимой необыкновенно красив!".

Тем временем городские власти заверили, что обеспечили посыпку дорог и центральных скверов для "предупреждения травматических случаев". В этом году Геническ начал борьбу с гололедом одним из первых в регионе.

"В ближайшие 5 дней в Херсонской области и Херсоне ожидается осложнение погодных условий: временами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром 24 и 27 декабря налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица", - сообщают в Хeрсонском облaстном цeнтре по гидромeтeорологии.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко сменит настроение.