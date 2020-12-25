Осадки пока не планируют покидать территорию Украины
Об этом в свежем прогнозе погоды предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра, 26 декабря, в некоторых регионах ожидаются осадки и возможен мокрый снег.
А в остальных регионах будет сухая погода. Что касается ветра, то он будет некомфортным и юго-восточным.
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"Температура воздуха в выходные в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины около нуля, на Юге традиционно теплее, +3+7 градусов", - продолжила Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.
Осадков также не ожидается в Киеве, а уже в воскресенье, 27 декабря, в столице ожидается солнечная погода. Ночью будет -2, а днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов.
"Так что гонять за подарками и предновогодними покупками можно будет безопасно, не скользко и даже периодически задирать голову и смотреть или на красивые облака, или на солнце", - своеобразно Наталья Диденко резюмировала в своем микроблоге.
Ранее мы предупреждали, что к Украине приближается аномальное потепление.
Если на Рождество в некоторых регионах возможны морозы до -5 градусов, то уже 29 декабря почти по всей территории страны будет солнечная погода, за исключением Закарпатья - там пройдут дожди.
Температура днем, 29 декабря, от + 6 до +10, ночью +1+4, на Востоке +3+5 днем и -1... + 1 ночью. А на юге синоптики обещают рекордные для конца декабря +10+13 днем и +4+6 ночью.
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