Стало відомо, яка погода буде на новорічні свята в Україні

Як передає Politeka.net, Докладний прогноз склали на сайті Gismeteo.

Так, нас чекає досить аномальна погода для зимової пори. Згідно з даними синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть + 8 градусів з 31 Грудня.

Як стверджують фахівці, 7 січня в Україні очікується менш тепла погода, але при цьому і опадів буде менше. На сході, півночі, в центрі країни очікується від 0 до + 2 градусів протягом доби. При цьому на Заході і півдні України очікується більш тепла погода.







Раніше ми повідомляли, що синоптики вирішили оновити прогноз погоди на найближчі дні і стверджують, що 29 грудня у всій Україні очікується сонце, а в деяких регіонах стовпчики піднімуться до +13.

Як стверджують в Укргідрометцентрі, в цей день похмуро буде тільки на північному сході, а на Закарпатті - дощ.

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