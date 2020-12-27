Стало известно, какая погода будет на новогодние праздники в Украине

Как передает Politeka.net, подробный прогноз составили на сайте Gismeteo.

Так, нас ожидает довольно аномальная погода для зимней поры. Согласно данным синоптиков, столбики термометров будут достигать +8 градусов с 31 декабря.

Как утверждают специалисты, 7 января в Украине ожидается менее теплая погода, но при этом и осадков будет меньше. На востоке, севере, в центре страны ожидается от 0 до +2 градусов в течение суток. При этом на западе и юге Украины ожидается более теплая погода.







Ранее мы сообщали, что синоптики решили обновить прогноз погоды на ближайшие дни и утверждают, что 29 декабря во всей Украине ожидается солнце, а в некоторых регионах столбики поднимутся до +13.

Как утверждают в Укргидрометеоцентре, в этот день пасмурно будет только на северо-востоке, а на Закарпатье - дождь.

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