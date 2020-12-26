На Україну насувається антициклон

Про те, яка погода чекає жителів у неділю, 27 грудня розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко у своєму новому прогнозі, передає Politeka.net

За її словами, очікується в основному суха, з сонячним проясненням, погода, з блакитним небом і нарешті не сірі, а білі хмари.

Лише вночі, як уточнила Діденко, на південному сході України йтиме мокрий сніг з дощем.

Вона показала карту потужної циклонічності з опадами і штормовим вітром розташованої над Західною Європою.

На вулиці очікується в більшості українських регіонах температура повітря близько нуля градусів.

У південних частинах нашої країни трохи тепліше, а ось на півночі і північному сході температура впаде до-5-7 градусів.

У Києві прогнозують суха і сонячна погода. Температура повітря буде тримаються в районі нуля градусів.

Діденко зазначила, що вже з вівторка, включаючи новорічну ніч і день, в Україні істотно потеплішає.

Раніше ми розповідали, що в січні 2021 року буде трохи тепліше, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 2-2, 5 градуса вище середніх значень.

В Укргідрометеоцентрі прогнозують, що середня місячна температура передбачається на рівні -4..0, у південній частині місцями + 1-3,що на 2-2, 5 градуси вище середніх багаторічних значень.м

Місячна кількість опадів очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм.

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