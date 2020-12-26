На Украину надвигается антициклон
О том, какая погода ждет жителей в воскресенье, 27 декабря рассказала известный метеоролог Наталья Диденко в своем новом прогнозе, передает Politeka.net
По ее словам, ожидается в основном сухая, с солнечным прояснением, погода, с голубым небом и наконец не серые, а белые облака.
Лишь ночью, как уточнила Диденко, на юго-востоке Украины будет идти мокрый снег с дождем.
Она показала карту мощной циклоничности с осадками и штормовым ветром расположенной над Западной Европой.
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На улице ожидается в большинстве украинских регионах температура воздуха около нуля градусов.
В южных частях нашей страны немного теплее, а вот на севере и северо-востоке температура упадет до-5-7 градусов.
В Киеве прогнозируют сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет держатся в районе нуля градусов.
Диденко отметила, что уже со вторника, включая новогоднюю ночь и день, в Украине существенно потеплеет.
Ранее мы рассказывали, что в январе 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 градуса выше средних значений.
В Укргидрометеоцентре прогнозируют, что средняя месячная температура предполагается на уровне -4..0, в южной части местами +1-3, что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.м
Месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.
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