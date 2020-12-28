Погода в Украине 28 декабря заставит страдать, практически всех накроют мокрый снег с дождем

Таким является прогноз специалистов, сообщает Politeka.

На западе сегодня будет сильный дождь с мокрым снегом и от 4 до 7 градусов по Цельсию днем. Ночью ожидается резкое похолодание, вплоть до -1 мороза.

Похожая картина будет на севере Украины. Правд, тут будет около 0-3 градусов со знаком «плюс». На улице ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а после захода солнца столбик термометра опустится до 1-5 со знаком «минус».

Немного теплее будет в центральных областях, где воздух прогреется до 0-5 градусов. Правда, жителей зальют дожди с мокрым снегом, а ночью немного подморозит: от 1 до 4 ниже нуля.

Также тепло будет в приморских областях. Здесь ожидается 4-8 градусов и дожди. Снега синоптики не прогнозируют. Ночью будут небольшие локальные заморозки, около 1 мороза. В большинстве областей воздух остынет до 1-3 тепла.

Без дождей будет на восточной Украине, где не будет даже намека на тучи. Правда, на улице будет холодно, около 1-3 мороза. Ближе к вечеру начнет стремительно холодать – синоптики предупредили о 6-10 градусах ниже нуля.

А вот в Киеве и пригородных населенных пунктах воздух прогреется днем до 2 тепла, хотя на улице будет ливень со снегом. Ночью похолодает аж до 2-4 со знаком «минус».

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