К чему нужно готовиться

Украинцы должны быть осторожны завтра, 29 декабря, из-за ухудшения погодных условий

Такое предупреждение опубликовала пресс-служба ГСЧС.

Как предупреждают синоптики, завтра, 29 декабря, сильный ветер ожидается в Украине.

На фоне ухудшения погодных условий в некоторых регионах даже объявлен I уровень опасности, поскольку это может привести к нарушению движения на дорогах.

"29 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы рассказывали, что погода завтра, 29 декабря, удивит украинцев.

По словам синоптика Натальи Диденко, в большинстве регионов будет плюсовая погода, а на Юге потеплеет до +13 градусов.

Осадки в виде дождя с мокрым снегом вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода.

Ухудшение погодных условий ожидается и в Киеве: ночью ожидается дождь, а днем, 29 декабря, потеплеет до +7 и будет сухая погода.

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