Сложные погодные условия подпортят украинцам нервы в понедельник, 28 декабря

В большинстве регионов страны ожидаются сильный ветер и мокрый снег с дождями, в связи с чем объявлен І уровень опасности, желтый. О сложном периоде украинцев предупреждают Укргидрометцентр, ГСЧС и Укравтодор.

Отмечается, что скорость порывов будет ветра достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – вообще 25-30 м/с. Кроме того, на юге, в центре, на западе и севере также ожидается гололед и гололедица.

В Укравтодоре отметили, что мокрый снег выпадет ночью на Правобережье, а дожди охватят почти всю территорию Украины днем (за исключением юго-востока).

В частности, с самого утра дождь прошел в Одесской, Черкасской и Закарпатской областях. В Винницкой области наблюдались небольшие осадки, а на Харьковщине и Луганщине – туман.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

Из-за такой погодной ситуации водителей призвали учитывать, что покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, а в Луганской, Черкасской и Днепропетровской области – местами гололедица.

Однако специальные службы для избежания аварийных ситуаций провели работы по устранению скользкости на автодорогах. Следовательно, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Украинцам напомнили важные рекомендации, которые в подобных условиях могут даже спасти жизнь:

По возможности отказаться от поездок на собственном авто;

За рулем нужно правильно выбрать скорость и дистанцию движения, чтобы вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки;

Обязательно нужно включать ближний свет фар или противотуманные фары;

Если нужно остановиться - скорость желательно снижать постепенно;

Если нужно остановиться - скорость желательно снижать постепенно; При остановке нужно включить аварийную световую сигнализацию;

Пешеходам лучше воздержаться от внезапного выхода на проезжую часть, включая «зебру»;

На одежде лучше иметь светоотражающие элементы;

Двигаться лучше по тротуарам или краю проезжей части.

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