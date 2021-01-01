Погода в Украине 1 января вступит в силу с дождей и небольшого потепления, которое «обойдет стороной» часть регионов

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.

На западной Украине сегодня будут небольшие осадки. Днем воздух будет сочетаться с 3-5 градусами по Цельсию, которые после захода солнца сменяя 1-4 со знаком «плюс».

Похожая картина будет и на севере страны, где ожидаются небольшие ливни и около 5-10 по Цельсию. Ближе к вечеру на улице будет около 3-6 градусов со знаком «плюс».

Также дожди, согласно прогнозу синоптиков, пройдут в центральной Украине, где на улице будет от 5 до 9 по Цельсию. Ночью на заморозки рассчитывать не стоит, ведь будет в районе 0-6 тепла.

Теплее всего сегодня будет в приморских областях. Там украинцам прогнозируют от 9 од 12 тепла днем и около 4-6 по Цельсию ночью. Локальные дожди накроют абсолютно всех.

А вот восточная Украину «отделается» облачностью. Но лишь частично – осадков не будет в Луганской и Донецкой областях, а остальных накроют дожди. Столбик термометра покажет от 2 до 4 градусов тепла днем, а вот ночью от -1 до +1 по Цельсию.

Киев и пригородные населенные пункты первый день 2021 года будет дождливым, на столбике термометра будет от 7 до 9 градусов тепла. После захода солнца показатель опустится до 4-6 по Цельсию.

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