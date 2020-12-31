Погода в Украине изменится с приходом Нового года, к Рождеству стоит ждать небольших морозов

Температура начнет снижаться 2-3 января. Минусовые температуры на Севере, Западе и Востоке ожидаются уже 5-8 января. Похолодает и на Юге, но без «минусов».

На Рождество ожидаются осадки - дожди с мокрым снегом.

Что касается первого дня нового 2021 года, то синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину придет циклон с юго-запада Европы. Поэтому, у нас бует довольно высокая температура и пойдет преимущественно дождь, лишь в западных областях ночью местами есть вероятность мокрого снега.

В Киев в первый день Нового года нагрянет дождь. В последующие дни температура начнет снижаться, и уже на Рождество опустится до 0...-1 градуса в дневное время и до -4 в ночное. Кроме того в Сочельник синоптики прогнозируют снег с дождем. Самой холодной датой в период до 14 января станет 10-е число с -7 градусами днем и -12 градусами ночью.

В Днепре первые две недели января будут сухими с температурой от +3 до +8 градусов днем и от 0 до +6 градусов ночью от Нового года и до Рождества. 7 января ожидается погодная аномалия, когда ночью будет теплее, чем днем (+1 и +2 соответственно). Температурные минусы придут на второй неделе, холоднее всего будет 10 января, днем до -9 градусов и до -15 градусов ночью. После этого в течение нескольких дней "потеплеет" до -1 днем и -8 ночью.

В Харькове первая неделя января пройдет с температурой воздуха - от нуля до +4 градусов. На Рождество ожидается некоторая аномалия: ночью столбики термометров покажут +1 после захода солнца, а в дневное время до -5 градусов. На следующий день резкопохолодает до -12 градусов ночью и до -10 градусов днем. Самой холодной датой в этот период станет 10-е число, когда прогнозируется 9-10 января с -11 градусами днем до -16 градусов ночью.

Во Львове в первые дни января ожидается от +3 до +7 градусов днем и от 0 до +6 градусов ночью. На Рождество будет +4, а потом похолодает до -5 градусов и -10 градусов 10 января, а затем слегка потеплеет, но минусы продержатся до 14 января.

В Ужгороде тепло будет вплоть до 8 января, ожидается около +6... +8 градусов днем, не опустится ниже нуля и ночью. Дожди прогнозируются 1 и 4 января, а снег - только 13 и 14 января.

В Чернигове на 1 января прогнозируют грозу, а на Сочельник - снег. Холоднее всего будет 9 января: -7 градусов днем и -11 градусов ночью, а затем слегка поднимется до -3 градусов 14 января с ночными морозами до -7 градусов.

В Черкассах 1 января покапает дождь. Затем начнется похолодание, и уже на Рождество температура снизится до -1 градус днем (накануне, 6 января, пройдет снег с дождем), похолодание достигнет "пика" 10-го числа, -7 днем и -10 ночью, и начнет понемногу теплеть, но не до плюсов.

В Луганске в первую неделю января ожидается от -1 до +5 днем и -1... +2 ночью, а на Рождество температура "рухнет" до -8 градусов днем , а вот ночью будет до +2 ночью. Самыми холодными датами станут 9-10 января, когда прогнозируются морозы до -15 и -20 градусов в дневное и ночное время соответственно. Затем температура воздуха начнет подниматься, и уже 14-го числа ожидается -1 градус, но ночные морозы силу особо не утратят.

В Запорожье еще неделю будет до +8 градусов днем. На Рождество столбики термометров опустятся до -2 градусов в дневное время, а ночью будет +2. С 8 января и до 14 января прогнозируются "качели": от снижения градусов до существенных морозов (10 января будет -9/-15 градусов днем/ночью) и затем подъем почти до нуля, но серьезные "минуса" по ночам сохранятся.

В Одессе первый день Нового года принесет «весенние» +12 градусов, но к Рождеству похолодает до +3 градуса. А 10 января будет уже -3 градуса в дневное время. Затем начнет теплеть и 13-14 января прогнозируется +3... +4 градусов днем и -4...-1 градус ночью. Осадки возможны только на Сочельник, дальше - сухо.

В Херсоне небольшой дождь пройдет 1 января, дальше до 14 января осадков не предвидится. Температура воздуха будет "плюсовой", на Рождество будет 0 градусов днем и +4 ночью. А уже вся вторая неделя пройдет при "минусах": самая холодная дата - 10-го с -7 градусами днем и -10 градусами ночью.

В Симферополе ожидается +13... +15 градусов, а на Рождество +2 днем и +4 ночью. Затем похолодает, 9-11 января днем ожидается от -4 до -6, а ночью - от -9 до -13 градусов. После этого резко потеплеет, и уже 14 января будет +5 градусов (в ночное время ожидается на 10 градусов ниже).

Напмним, ранее директор Гидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что морозы этой зимой возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут недолго.

"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4°. Похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие", — отметил Николай Кульбида.

Напомним, что аномальная оттепель до +13 вытеснит зиму из Украины

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