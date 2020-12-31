Погода в Украине 31 декабря "обрадует" граждан, аномальное потепление затронет практически всех
Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.
Так, украинцев с западной части страны сегодня изрядно «зальет». На Новый год столбик термометра покажет от 3 до 6 градусов тепла. А вот днем воздух прогреется до 4-8 со знаком «плюс».
Без осадков сегодня останутся жители северной части страны. Здесь синоптики прогнозируют 4-8 градусов выше нуля днем и около 3-6 по Цельсию в темное время суток. Солнца не будет, а небо затянут тучами.
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Похожая картина будет и в центральной Украине, где на улице будет около 3-9 со знаком «плюс». После захода солнца небольшие заморозки в виде 1 мороза будет в Днепропетровской и Запорожской области. На остальной части региона от 3 до 6 выше нуля.
Больше всего на Новый год повезет жителям приморских регионов, где на улице будет 9-13 градусов тепла. Ближе к вечеру воздух начнет остывать, остановившись в пределах 5-8 со знаком «плюс».
Меньше всего потепление затронет восточную Украину, где будет от 2 до 4 тепла днем и от +1 до -2 по Цельсию в темное время суток. Дождей не предвидится, хотя небо затянет облаками.
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