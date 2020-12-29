Погода в Україні 29 грудня змусить громадян здивуватися настрою зими, про недавні холоди й пориви вітру можна сміливо забути

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Українцям, які проживають на Західній Україні сьогодні варто очікувати денних 7-11 градусів. Спека буде на Закарпатті, де очікується невеликий дощ і 11-13 тепла. Вночі похолодає до 3-5 за Цельсієм. До опадів варто готуватися жителям Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Схожа картина буде і на півночі, правда тут стовпчик термометра підніметься до 2-8 за Цельсієм. Найхолодніше буде в Сумській області, але без дощів. Решту сьогодні грудень зазнає локальними дощами.

Центральні області сьогодні грудень» пощадить", адже дощі пройдуть лише в Черкаській та Полтавській областях. На вулиці буде від 6 до 9 градусів тепла, які вночі змінять 2-4 за Цельсієм. У Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях будуть заморозки аж до трьох градусів морозу.

Спека буде в приморських областях, де повітря прогріється вдень до 8-13 тепла. Дощів не буде, хоча можлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують від 2 до 5 зі знаком «плюс».

Схожа ситуація буде і на сході України, правда тут буде не так тепла. Вдень від -1 до + 3 градусів. А ось вночі похолодає до 2-4 морозу.

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