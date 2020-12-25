Погода приятно порадует украинцев перед Новым годом

Об этом говорится в свежем прогнозе погоды от Укргидрометеоцентра.

Так, украинцев предупредили об аномальном потеплении, которое заденет некоторые области перед Новым годом.

Авторитетные синоптики решили обновить прогноз погоды на ближайшие пять дней и утверждают, что 29 декабря во всей Украине ожидается солнце, а в некоторых регионах столбики поднимутся до +13.

Если сегодня, 25 декабря, в некоторых регионах будет мерзкая погода: на Юге до +11, а на Востоке - снег с морозами до -5, а в остальных - возможны дожди.

То с каждым днем будет становится все теплее и 29 декабря прояснение затронет большинство территорий. Как утверждают в Укргидрометеоцентре, в этот день пасмурно будет только на северо-востоке, а на Закарпатье - дождь.

Температура днем от +6 до +10, ночью +1+4, на Востоке +3+5 днем и -1... +1 ночью. А на Юге синоптики обещают рекордные для конца декабря +10+13 днем и +4+6 ночью.

Ранее мы рассказывали, что в январе 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 градуса выше средних значений.

В Укргидрометеоцентре прогнозируют, что средняя месячная температура предполагается на уровне -4..0, в южной части местами +1-3, что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.м

Месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.

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