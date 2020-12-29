Погода в Украине 29 декабря заставит граждан удивиться настроению зимы, о недавних холодах и порывах ветра можно смело забыть

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.

Украинцам, которые проживают на западной Украине сегодня стоит ожидать дневных 7-11 градусов. Жара будет на Закарпатье, где ожидается небольшой дождь и 11-13 тепла. Ночью похолодает до 3-5 по Цельсию. К осадкам стоит готовиться жителям Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Похожая картина будет и на севере, правда тут столбик термометра поднимется до 2-8 по Цельсию. Холоднее всего будет в Сумской области, но без дождей. Остальных сегодня декабрь испытает локальными дождями.

Центральные области сегодня декабрь «пощадит», ведь дожди пройдут лишь в Черкасской и Полтавской областях. На улице будет от 6 до 9 градусов тепла, которые ночью сменят 2-4 по Цельсию. В Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будут заморозки вплоть до трех градусов мороза.

Жара будет в приморских областях, где воздух прогреется днем до 8-13 тепла. Дождей не будет, хотя возможна облачность. Ночью синоптики прогнозируют от 2 до 5 со знаком «плюс».

Похожая ситуация будет и на востоке Украины, правда тут будет не так тепла. Днем от -1 до +3 градусов. А вот ночью похолодает до 2-4 мороза.

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