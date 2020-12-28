Погода вирішила остаточно здивувати українців наприкінці 2020 року

Свіжий прогноз погоди на 29 грудня оприлюднила Наталка Діденко.

За її словами, завтра майже у всіх регіонах буде тепла погода.

Впродовж дня очікується від +5 до +9 градусів, а найспекотніше буде на Півдні - потеплішає до +14 градусів. Але з погодою не пощастить мешканцям Сходу, де вдень буде від 0 до +4, а вночі підморозить.

"Опади - переважно дощі, вночі та вранці з мокрим снігом - ймовірні у вівторок у західних областях та в північній частині. На решті території України переважатиме суха вітряна погода", - продовжила Діденко у свіжому прогнозі.

Вона також попередила про погіршення погоди у Києві, де в ніч на 28 грудня очікується дощ, місцями мокрий сніг. Вдень без опадів, а стовпчики термометрів піднімуться до +5..+7.

"До кінця 2020-го року і на початку 2021-го року в Україні переважатиме тепла, майже весняна, погода. Де і коли які будуть опади - у найближчих прогнозах погоди", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Раніше ми попереджали, що вже 29 грудня до України повернеться потепління, через що стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів.

Як стверджують в Укргідрометцентрі, в цей день похмуро буде тільки на північному сході, а на Закарпатті - дощ.

Однак, як бачимо, дощі пройдуть не лише на Закарпатті, а й в інших західних регіонах.

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