Погода решила окончательно удивить украинцев в конце 2020 года

Свежий прогноз погоды на 29 декабря обнародовала Наталья Диденко.

По ее словам, завтра почти во всех регионах будет теплая погода.

В течение дня ожидается от + 5 до +9 градусов, а жарче всего будет на Юге - потеплеет до + 14 градусов. Но с погодой не повезет жителям Востока, где днем будет от 0 до +4, а ночью подморозит.

"Осадки - преимущественно дожди, ночью и утром с мокрым снегом - вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода", - продолжила Диденко в свежем прогнозе.

Она также предупредила об ухудшении погоды в Киеве, где в ночь на 28 декабря ожидается дождь, местами мокрый снег. Днем без осадков, а столбики термометров поднимутся до +5..+7.

"До конца 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя, погода. Где и когда какие будут осадки - в ближайших прогнозах погоды", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.

Ранее мы предупреждали, что уже 29 декабря в Украину вернется потепление, из-за чего столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Как утверждают в Укргидрометцентре, в этот день пасмурно будет только на северо-востоке, а на Закарпатье - дождь.

Однако, как видим, дожди пройдут не только на Закарпатье, но и в других западных регионах.

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