Осадки не планируют окончательно уходить из Украины на фоне аномального потепления

Свежий прогноз погоды в своем Facebook опубликовала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 30 декабря, существенные осадки в виде дождя с мокрым снегом возможны в западных областях и в Карпатах.

В других регионах-только туман и морось. Ветер также будет порывистым южного и юго-восточного направлений.

"Температура воздуха ближайшей ночью +5 градусов, завтра днем + 5 +10 градусов, на юге до +12 градусов. В восточных областях ночью -1-3 градуса, днем около нуля", - продолжила синоптик в свежем прогнозе.

Облачная и влажная погода также ожидается в Киеве, но существенных осадков не будет.

"Ветер порывистый, некомфортный. Температура воздуха ночью +3+5 градусов, днем +5+7 градусов. Новый год в столицу придет с дождем и теплой погодой", - резюмировала Наталья Диденко в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали, что в январе 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 градуса выше средних значений.

В Укргидрометеоцентра прогнозируют, что средняя месячная температура предполагается на уровне -4..0, в южной части местами + 1-3,что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.

Напомним, что аномальная оттепель до +13 вытеснит зиму из Украины

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