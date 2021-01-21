Прогноз погоды в Украине 21 января расстроит часть украинцев, которые не увидят обещанного тепла

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в четверг, 21 января, погода в Украине будет серьезно отличаться, в зависимости от региона.

Так, в восточных регионах еще будет сохраняться морозная зимняя температура. Днем ожидается до -4..-10 градусов, а ночью в Луганской области похолодает до -24 градусов.

На Западе в это время сильно потеплеет. Днем температура в западных областях резко поднимется до 2-7 градусов тепла. Самая высокая температура ожидается во Львовской области. Там даже ночью столбики термометра не опустятся ниже 0.

В центральных областях будет сохраняться средний температурный режим. Днем ожидается от -2 до 2 тепла, а вот ночью еще будет подмораживать до -10..-13 градусов.

В северных регионах 21 января ожидается снег. Осадки при морозной температуре пройдут в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ночью в этих областях ожидается от -10 до -20 градусов.

На Юге традиционно будет теплее всего. Днем в южных областях температура поднимется до 5-7 градусов тепла. Ночью все еще будет морозно – до -7..-9 градусов.

Стоит отметить, что уже в ближайшие дни потепление распространится на всю территорию Украины.

Напомним, что погода вскоре ухудшится, срочное заявление спасателей: когда ждать стихии.

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