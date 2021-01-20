Деяким областям пощастить з погодою, оскільки в Україну зайшло довгоочікуване потепління

Свіжий прогноз на сьогодні, 20 січня, публікує Укргідрометеоцентр.

Синоптики попереджають, що з потеплінням пощастить не всім, а в деяких областях очікуються морози до -24 градусів.

Найхолодніше буде на Сході, де вночі очікується від -20 до -24 градусів вночі, а вдень - до -15.

Суворі морози зберігається і в південних регіонах, можливий сніг: вдень до -5, а вночі стовпчики опустяться до -15. У Криму вдень можливий дощ зі снігом, а температура буде близько нуля.

На півночі синоптики обіцяють морози вночі до -21, а вдень буде сонячно до -9.

Довгоочікуване потепління на собі відчують жителі західних регіонів. Вдень стовпчики термометів більшості областей підуть вгору, через що очікується мокрий сніг з дощем. Вночі буде від -3 до -12 градусів, а вдень - до +2.

Рано розслаблятися жителям центральних регіонів і Києва.

У Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях синоптики очікують нічні морози від -16 до -19, а вдень трохи "потеплішає" до -6..-8.

Що стосується погоди в Києві, то вдень буде від -7 до -9 градусів, а вночі стовпчики опустяться до -19 градусів.

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