Некоторым областям повезет с погодой, поскольку в Украину зашло долгожданное потепление
Свежий прогноз на сегодня, 20 января, публикует Укргидрометеоцентр.
Синоптики предупреждают, что с потеплением повезет не всем, а в некоторых областях ожидаются морозы до -24 градусов.
Холоднее всего будет на Востоке, где ночью ожидается от -20 до -24 градусов ночью, а днем - до -15.
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Суровые морозы сохраняется и в южных регионах, возможен снег: днем до -5, а ночью столбики опустятся до -15. В Крыму днем возможен дождь со снегом, а температура будет около нуля.
На Севере синоптики обещают морозы ночью до -21, а днем будет солнечно до -9.
Долгожданное потепление на себе ощутят жители западных регионов. Днем столбики термометов большинстве областей пойдут вверх, из-за чего ожидается мокрый снег с дождем. Ночью будет от -3 до -12 градусов, а днем - до +2.
Рано расслабляться жителям центральных регионов и Киева.
В Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях синоптики ожидают ночные морозы от -16 до -19, а днем немного "потеплеет" до -6..-8.
Что касается погоды в Киеве, то днем будет от -7 до -9 градусов, а ночью столбики опустятся до -19 градусов.
Напомним, что ожидается ухудшение погоды, сделано срочное обращение властей
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