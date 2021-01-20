Некоторым областям повезет с погодой, поскольку в Украину зашло долгожданное потепление

Свежий прогноз на сегодня, 20 января, публикует Укргидрометеоцентр.

Синоптики предупреждают, что с потеплением повезет не всем, а в некоторых областях ожидаются морозы до -24 градусов.

Холоднее всего будет на Востоке, где ночью ожидается от -20 до -24 градусов ночью, а днем - до -15.

Суровые морозы сохраняется и в южных регионах, возможен снег: днем до -5, а ночью столбики опустятся до -15. В Крыму днем возможен дождь со снегом, а температура будет около нуля.

На Севере синоптики обещают морозы ночью до -21, а днем будет солнечно до -9.

Долгожданное потепление на себе ощутят жители западных регионов. Днем столбики термометов большинстве областей пойдут вверх, из-за чего ожидается мокрый снег с дождем. Ночью будет от -3 до -12 градусов, а днем - до +2.

Рано расслабляться жителям центральных регионов и Киева.

В Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях синоптики ожидают ночные морозы от -16 до -19, а днем немного "потеплеет" до -6..-8.

Что касается погоды в Киеве, то днем будет от -7 до -9 градусов, а ночью столбики опустятся до -19 градусов.

Напомним, что ожидается ухудшение погоды, сделано срочное обращение властей

Как сообщала Politeka, весна опоздает, синоптик разочаровал украинцев "снежным" прогнозом

Также Politeka писала, что морозы до -28: синоптики огорошили прогнозом погоды на неделю