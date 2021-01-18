Весна 2021 разочарует холодной погодой

В то время как украинцы ожидают, что весной наконец-то удастся отогреться после затяжной зимы, народный синоптик Леонид Горбань предупреждает об обратном. По его словам весна 2021 года не станет радовать теплой солнечной погодой, а скорее наоборот, принесет осадки в виде дождя и даже мокрого снега. Об этом пишет портал "Сегодня".

Леонид Горбань утверждает, что весна в этом году проявится совсем не той погодой, которую ожидают жители страны. Теплые дни наступят лишь в апреле, но это будет не долгосрочным явлением и до средины мая над Украиной будет "висеть" дождливая погода.

Синоптик озвучил прогноз, в котором предупредил, что в начале марта весенней погоды в Украине не будет: в частности, прогнозируются морозы, а также осадки в виде снега и дождя. Примерно с 10 марта температура воздуха начнет подниматься, но через некоторое время дождь с мокрым снегом снова покажутся в ежедневных прогнозах синоптиков.

Леонид Горбань отмечает, что настоящая весенняя погода придет в Украину только в 20-х числах апреля 2021 года, но все равно через несколько дней воздух снова остынет и опять пойдут дожди. С первыми днями мая дожди не прекратятся, но воздух будет теплым. По-летнему жарко станет во второй половине последнего весеннего месяца и такая погода продержится около двух недель. Но в конце мая температура спадет и принесет некоторое облегчение.

Стоит отметить, что сейчас в Украине продолжают стойко удерживаться морозные дни со средним показателем температуры воздуха 12-21 градусов ниже нуля. Судя по прогнозу Укргидрометцентра уже во вторник морозы начнут спадать, а в четверг днем в большинстве областей градусники покажут от 0 до 6 градусов тепла. Ночные морозы тоже ослабнут: на Западе ожидается от 0 до -4 градусов, а в центре страны 7-9 градусов мороза. На востоке будет холоднее - от -10 до -22 градусов Цельсия.

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