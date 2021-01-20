Через морозну погоду з'явилося дуже рідкісне атмосферне явище
Зокрема, українці в Кривому Розі побачили в небі сонячне гало. Фотографії цього красивого оптичного явища в середу, 20 січня, зняла користувач Facebook з ніком Nata Li.
Гало утворилося сьогодні при температурі повітря -17 градусів.
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У підписах до посту вона зазначила, що гало в Кривому Розі дійсно заворожує, "особливо коли реально його бачиш".
"Іноді, в морозну погоду, можлива поява гало, утворена кристалами льоду, зваженими в атмосфері близько до земної поверхні. Вид гало залежить від форми і розташування кристалів", - йдеться в публікації.
Поява гало часто свідчить про зміни в погоді, а відбитий і заломлений крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку.
Яскравими і повнокольоровими бувають паргелії і зенітна дуга, менш яскравими - дотичні малого і великого гало. Побачити його велика рідкість.
Користувачі Мережі подякували авторові знімків за чарівні знімки, порадівши, що змогли стати свідками цього дива. Адже багато українців бачили сонячне гало вперше у своєму житті:" спасибі, дуже цікаво", " яке красиве атмосферне явище!", "Красиво...", "Заворожує, особливо коли реально його бачиш".
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