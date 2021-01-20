Из-за морозной погоды появилось очень редкое атмосферное явление

В частности, украинцы в Кривом Роге увидели в небе солнечное гало. Фотографии этого красивого оптического явления в среду, 20 января, сняла пользователь Facebook с ником Nata Li.

Гало образовалось сегодня при температуре воздуха -17 градусов.

В подписях к посту она отметила, что гало в Кривом Роге действительно завораживает, "особенно когда реально его видишь".

"Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов", - говорится в публикации.

Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде, а отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими - касательные малого и большого гало. Увидеть его большая редкость.

Пользователи сети поблагодарили автора снимков за чарующие снимки, порадовавшись, что смогли стать свидетелями этого чуда. Ведь многие украинцы видели солнечное гало впервые в своей жизни: "Спасибо, очень интересно", "Какое красивое атмосферное явление!", "Красиво...", "Завораживает, особенно когда реально его видишь".

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