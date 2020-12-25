На Різдво, 25 грудня, поруч із землею пролетять відразу три астероїди

Про це інформує прес-служба NASA.

Потенційно небезпечні астероїди повинні наблизитися до нашої планети на відстані приблизно в 3 млн км вже сьогодні, 25 грудня.

Як розповідають фахівці, найбільший астероїд називається 2014 SD224 і він наблизиться до Землі на відстань в 30,6 мільйона кілометрів. Його діаметр становить 201 метр.

Останній раз цей астероїд наближався до нашої планети 26 січня 2020 року, і в NASA впевнені, що він не зіткнеться з Землею.

Більше того, великий астероїд 2014 SD224 наступного разу знову пролетить поруч з нашою планетою в грудні 2021 року.

Інші два астероїди 2020 XY і 2020 YM1 також не становлять ніякої загрози для Землі. Швидкість цих небесних тіл коливається від 3 до 10 км/с, а діаметр досягає більше 460 футів (близько 140 м).

Раніше ми повідомляли, що вченим вдалося знайти планету, яка дуже схожа на Землю.

"Це те, що ми так довго шукали. Вона розміром з Землю і знаходиться в населеній зоні своєї зірки - всі були надзвичайно схвильовані", - поділилася незвичайним відкриттям Австралійська астрофізик Джессі Крістіансен.

Планета отримала назву Kepler-186F. вона стала першим прикладом Планети розміром з Землю, що знаходиться в зоні проживання

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