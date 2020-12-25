На Рождество, 25 декабря, рядом с Землей пролетят сразу три астероида

Об этом информирует пресс-служба NASA.

Потенциально опасные астероиды должны приблизиться к нашей планете на расстоянии примерно в 3 млн км уже сегодня, 25 декабря.

Как рассказывают специалисты, самый большой астероид называется 2014 SD224 и он приблизится к Земле на расстояние в 30,6 миллиона километров. Его диаметр составляет 201 метр.

Последний раз этот астероид приближался к нашей планете 26 января 2020 года, и в NASA уверены, что он не столкнется с Землей.

Более того, большой астероид 2014 SD224 в следующий раз снова пролетит рядом с нашей планетой в декабре 2021 года.

Другие два астероида 2020 XY и 2020 YM1 также не представляют никакой угрозы для Земли. Скорость этих небесных тел варьируется от 3 до 10 км/с, а диаметр достигает более 460 футов (около 140 м).

Ранее мы сообщали, что ученым удалось найти планету, которая очень похожая на Землю.

"Это то, что мы так долго искали. Она размером с Землю и находится в обитаемой зоне своей звезды - все были чрезвычайно взволнованы", - поделилась необычным открытием австралийская астрофизик Джесси Кристиансен.

Планета получила название Kepler-186f. Она стала первым примером планеты размером с Землю, находящейся в зоне обитания

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