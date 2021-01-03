Величезний астероїд наближається до землі і підлетить на максимально близьку відстань до нашої планети в неділю, 3 січня

Про це пише Republic з посиланням на NASA.

Так, Лабораторія реактивного руху НАСА повідомила, що 2021 рік почнеться з проходу повз чотирьох об'єктів, що зближуються з землею, в тому числі 220-метрового астероїда.

НАСА заявило, що астероїд AF23 з передбачуваним діаметром від 180 до 390 метрів, майже такої ж ширини, як Міст Золоті Ворота в США, пролетить над землею 3 січня на висоті 6,3 мільйона кілометрів. Крім того 2 і 3 січня до землі наблизяться три відносно невеликих об'єктів космічного сміття.

Об'єкт 2019 YB4 діаметром пролетів 2 січня на безпечній відстані в 6,4 мільйона кілометрів. Американське космічне агентство оцінило діаметр об'єкта в межах від 12 до 26 метрів.

3 січня 2020 року YA1 і 2020 YP4 також пройдуть повз Землю на відстань 1,5 мільйона кілометрів і 2,1 мільйона кілометрів відповідно. Розміри об'єктів оцінюються в 12-27 метрів і 17-37 метрів відповідно.

При цьому 2020 YA1 класифікований як"потенційно небезпечний".

Астероїд 2020 YA1, вперше помічений 17 грудня 2020 року, належить до групи Атона. Один оборот навколо Сонця він здійснює за 334 земних дня або 0,91 земних року, максимально віддаляючись від нього на 156 мільйонів кілометрів і наближаючись на 126 мільйонів кілометрів.

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