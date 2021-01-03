Огромный астероид приближается к Земле и подлетит на максимально близкое расстояние к нашей планете в воскресенье, 3 января

Об этом пишет Republic со ссылкой на NASA.

Так, Лаборатория реактивного движения НАСА сообщила, что 2021 год начнется с прохода мимо четырех объектов, сближающихся с Землей, в том числе 220-метрового астероида.

НАСА заявило, что астероид AF23 с предполагаемым диаметром от 180 до 390 метров, почти такой же ширины, как мост Золотые Ворота в США, пролетит над Землей 3 января на высоте 6,3 миллиона километров. Кроме того 2 и 3 января к Земле приблизятся три относительно небольших объектов космического мусора.

Объект 2019 YB4 диаметром пролетел 2 января на безопасном расстоянии в 6,4 миллиона километров. Американское космическое агентство оценило диаметр объекта в пределах от 12 до 26 метров.

3 января 2020 года объекты YA1 и 2020 YP4 также пройдут мимо Земли на расстояние 1,5 миллиона километров и 2,1 миллиона километров соответственно. Размеры объектов оцениваются в 12–27 метров и 17–37 метров соответственно.

При этом 2020 YA1 классифицирован как "потенциально опасный".

Астероид 2020 YA1, впервые замеченный 17 декабря 2020 года, относится к группе Атона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 334 земных дня или 0,91 земных года, максимально удаляясь от него на 156 миллионов километров и приближаясь на 126 миллионов километров.

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