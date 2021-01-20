Морозы и холодная погода отступают с территории Украины

Радостный прогноз погоды обнародовала Наталья Диденко в соцсетях.

Как прогнозирует синоптик, завтра, 21 января, в большинстве областей будет плюсовая температура воздуха.

"Ночью на Востоке, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и даже Запорожье вероятно -15-24 градуса, а днем -4-10 градусов. Но на западе ожидается аж +2+7 градусов", - отметила Диденко в новом прогнозе.

Серьезных осадков не ожидается, лишь ветер может усиливаться. В Киеве ночью будет до -10 градусов, а днем возможна оттепель.

По словам Диденко, приход потепления она связала с первым днем президентства Джо Байдена.

"21-го января, как раз в первый рабочий день нового руководителя страны, ожидается теплый прыжок, самый теплый день, вплоть до +11 градусов. А потом похолодает, ночью небольшой мороз, днем небольшой, около +3, +4 градусов, тепло", - резюмировала авторитетный синоптик в своем микроблоге.

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По прогнозам синоптиков, начиная с 20 января, температура в Украине начнет постепенно повышаться в скором времени будет до +10 градусов. Все благодаря теплым воздушным массам, которые ударят с юга и временно прогонят морозы

Вместе с повышением температуры 21 января на запад придет легкий снегопад, а на следующий день Прикарпатье и Закарпатье накроют дожди. В других регионах Украины осадков не прогнозируют, может быть только туман.

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