Не встигли українці насолодитися потеплінням, як в країну знову повернеться дощ

Зокрема, новий циклон принесе з собою дощі та пориви вітру. Прогнозом погоди на вихідні поділилися синоптики Українського гідрометцентру.

Так, у вихідні 23 і 24 січня погода в Україні буде балувати своєю різноманітністю: замість зими і морозів, в суботу за вікном можна буде спостерігати весну і сонце, а в неділю — справжню осінь з дощем. Погіршиться погода і 25 січня.



У суботу, 23 січня, на більшій частині України вдень стовпчики термометра покажуть +7...+9 градусів, а вночі - -1...+1. На півдні і заході України буде ще тепліше - +8...+10 вдень і 0...+2 вночі, а місцями навіть +9...+11 вдень і +3...+5 вночі.

На сході буде набагато холодніше- + 3...+6 вдень і 0 ... +3 вночі. У Києві вдень синоптики прогнозують +2...+4, а вночі – 0 ... -2. Опадів не передбачається.

А ось в неділю, 24 січня, стане холодніше, ніж було в суботу.

Зокрема, на Заході та Півдні похолодає. Очікується від +4 до +8 вдень, на півдні трохи вище - від +7 до + 10 градусів. Вночі +1 + 6 за Цельсієм. Вітер буде сильним - від 7 до 12 метрів в секунду. Циклон принесе дощі, хоч і невеликі. Найменша ймовірність опадів - на Сході.

Крім того, 24-25 січня на Правобережжі України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях - сильний дощ і мокрий сніг. В Україні 24-25 січня значно погіршиться погода. Через негоду частина країни може залишитися без світла. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозують сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети.

Нагадаємо, в Україну нагряне потепління, синоптик назвала дати аномальної "спеки": "буде до +10".

Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко зміниться, зима порве всі шаблони: де потеплішає до +11, а кого заллють дощі.