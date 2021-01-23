Не успели украинцы насладиться потеплением, как в страну снова вернется дождь

В частности, новый циклон принесет с собой дожди и порывы ветра. Прогнозом погоды на выходные поделились синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, в выходные 23 и 24 января погода в Украине будет баловать своим разнообразием: вместо зимы и морозов, в субботу за окном можно будет наблюдать весну и солнце, а в воскресенье — настоящую осень с дождем. Ухудшится погода и 25 января.



В субботу, 23 января, на большей части Украины днем столбики термометра покажут +7…+9 градусов, а ночью - -1…+1. На юге и западе Украины будет еще теплее - +8…+10 днем и 0…+2 ночью, а местами даже +9…+11 днем и +3…+5 ночью.

На востоке будет намного холоднее - +3…+6 днем и 0…+3 ночью. В Киеве днем синоптики прогнозируют +2…+4, а ночью – 0…-2. Осадков не предвидится, а местами даже покажется солнце.

А вот в воскресенье, 24 января, станет холоднее, чем было в субботу.

В частности, на Западе и Юге похолодает. Ожидается от +4 до +8 днем, на Юге чуть выше - от +7 до +10 градусов. Ночью +1+6 по Цельсию. Ветер будет сильным - от 7 до 12 метров в секунду. Циклон принесет дожди, хоть и небольшие. Наименьшая вероятность осадков - на Востоке.

Кроме того, 24-25 января на Правобережье Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях - сильный дождь и мокрый снег. В Украине 24-25 января значительно ухудшится погода. Из-за непогоды часть страны может остаться без света. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях прогнозируют сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Напомним, в Украину нагрянет потепление, синоптик назвала даты аномальной "жары".

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко изменится, зима порвет все шаблоны, где потеплеет до +11, а кого зальют дожди.